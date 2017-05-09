В Кемерове началось шествие «Бессмертного полка»

В полдень 9 мая в столице Кузбасса на Советском проспекте началось шествие «Бессмертного полка». Согласно сообщению пресс-службы горадминистрации, предварительно, в акции в память о солдатах Великой Отечественной войны участвуют более 18 тысяч горожан. Среди них — Галина Запорожец.

«У меня с собой портрет отца, командира сторожевого корабля Северного флота, — рассказала Сибдепо Галина Запорожец. — Он погиб 13 июля 1941 года. Также принесла портрет отца мужа, прошедшего войну и умершего около пяти лет назад. Воевали на Украине».

Напомним, в прошлом году в Кемерове колонна «Бессмертного полка» насчитывала 16 тысяч человек. В Новокузнецке в акции приняли участие около 13 тысяч человек.

Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в Томске в 2012 году, в 2013 она прошла уже в 120 городах, в 2014 году к параду присоединились 500 городов в семи странах, а в год 70-летия Победы парад впервые прошёл в городах Норвегии и США.

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