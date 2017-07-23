В Кемерове начался ремонт бульвара Строителей

Пешеходную зону Бульвара Строителей в Кемерове начали реконструировать. Рабочие демонтируют старые бетонные плиты, которыми выложен бульвар.

Напомним, эскиз проекта обновлённого бульвара был опубликован на сайте городской администрации 11 июля. Согласно проекту, пешеходная зона будет выложена мелоразмерной тротуарной плиткой, а частично – асфальтобетонным либо монолитным резиновым покрытием. Планируется также открыть на бульваре фонтан и кафе.