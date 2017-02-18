В Кемерове накануне 23 февраля пройдёт дождь

На следующей неделе в областной центр придёт глобальное потепление, температура воздуха поднимется выше нуля.

Согласно прогнозу Gismeteo, уже с начала будущей недели температура начнёт стремительно повышаться, в понедельник столбик термометра ещё опустится ночью до -10, но уже на следующий день воздух прогреется до +2 градусов Цельсия, а к среде и вовсе потеплеет до +3 днём и пойдёт дождь. Ночью плюсовая температура сохранится.

Что будет твориться в эти дни на улице и на дорогах, все прекрасно понимают, поэтому опасайтесь схода сосулей и снежных шапок, проходя вблизи зданий, водителям же можно посоветовать прокатиться на маршрутке. Тем более, что после тёплого четверга с +2 днём постепенно снова придут холода до -15 ночью и продержатся до конца февраля. А там уже и весна. Кстати, март Кемеровский гидрометцентр обещает тёплый.

Дождь в феврале, конечно, не очень подходит, но всё же попробуйте беззаботно спеть и сплясать в валенках по лужам, как Gene Kelly. Тем более, что дождь пройдёт накануне Мужского праздника.



Для тех, у кого плохо с английским, перевод песни «Singing In the Rain» (1952):

«Я пою под дождем, Просто пою под дождем. Какое восхитительное чувство! Я снова счастлив, Я смеюсь над облаками, Такими темными в высоте. Солнце у меня в сердце И я готов к любви. Позволь штормовым облакам гнаться За всеми! Пойдем с дождем! У меня улыбка на лице, Я иду вниз по переулку С веселым припевом, Просто напевая, Напевая под дождем. Танцую под дождем, Я снова счастлив! Я пою и танцую под дождем! Я танцую и пою по дождем… Почему я улыбаюсь И почему я пою? Почему сентябрь Кажется солнечным, как весна? Почему я встаю Каждое утро и начинаю Счастливый и с поднятой головой, С радостью в сердце? Почему каждое новое задание Лишь пустяк? Потому что я живу!«