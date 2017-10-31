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В Кемерове нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

В Кемерове нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В понедельник, 30 октября, в Кировском районе Кемерова на улице Инициативной обнаружили тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти. В настоящее время личность потерпевшего установлена, известно, что ему было 26 лет.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти горожанина», — рассказали Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Также по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают, кто причастен к данному преступлению.

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