В Кемерове нашли три незаконных места слива жидких бытовых отходов

Каждый из нарушителей получит штраф до 250 тысяч рублей.

Сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии проверили сообщение местных жителей о загрязнении территории в Рудничном районе Кемерова. В рамках проверки нашли три незаконных места, где горожане сливают бытовые отходы на улице Волкова от частных домов.

«Нарушители будут оштрафованы на сумму до 250 тысяч рублей каждый. Плюс они будут обязаны привести коммунальную инфраструктуру подворий в соответствие с природоохранным законодательством. Это позволит исключить попадание несанкционированных и неочищенных стоков в безымянный ручей, прозванный в народе рекой Красная. Ручей протекает по Сосновому бору и впадает в Томь — главную водную артерию Кузбасса», — рассказал начальник департамента Сергей Высоцкий.

В Кемерове «Сосновый бор» является особо охраняемой природной территорией местного значения. По словам Высоцкого, не каждый крупный промышленный город страны может похвастаться таким зелёным соседством, где живут разнообразные животные, в том числе занесённые в Красную книгу. Главной задачей природных служб является сохранить уникальный бор.