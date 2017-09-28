В Кемерове назначили главврача городской станции скорой помощи

Главным врачом «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» стал Сергей Киреев. Об этом Сибдепо рассказали в учреждении.

«Его назначили на должность 28 сентября», – пояснили в приёмной станции.

По информации пресс-службы кузбасского департамента охраны здоровья населения, ранее от сотрудников учреждения неоднократно поступали обращения о некорректном отношении к ним со стороны административного аппарата.

В итоге губернатор Кузбасса Амана Тулеев поручил организовать деятельность станции так, чтобы в коллективе была нормальная рабочая атмосфера, люди получали достойную зарплату, а кузбассовцы – качественную медицинскую помощь. Для решения этих задач в ближайшее время Сергею Кирееву рекомендовали провести подбор нового административно-управленческого персонала.

Напомним, до этого главным врачом станции был Евгений Аверьянов. Его уволили после опоздания медиков к роженице.