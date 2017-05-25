В Кемерове назвали новые сроки противоклещевой обработки Соснового бора

При хорошей погоде её проведут в понедельник, 29 мая.

В администрации столицы Кузбасса назвали новые сроки противоклещевой обработки Соснового бора.

Ранее Сибдепо сообщал, что обработка проводится в два этапа. Первый прошёл 5 мая, второй был намечен на сегодня, 25 мая.

«Сегодня специалисты проводят энтомологическую экспертизу, выясняют примерное количество клещей в лесном массиве, — рассказали Сибдепо в комитете по работе со СМИ городской администрации. — В понедельник, 29 мая, при хорошей погоде будет проведена сама обработка».

В комитете отметили, что кемеровчанам рекомендуют не посещать Сосновый бор в течение максимум трёх дней после обработки.

В мэрии также напомнили, что обработка проводится только в районе пешеходных дорожек. Это значит что далеко в лес лучше не уходить.