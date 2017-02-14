В Кемерове назвали причину переноса сроков строительства бизнес-центра «Шервуд» на Ленина

В кемеровской инвестиционно-финансовой компании «Мера» назвали причину переноса сроков строительства бизнес-центра «Шервуд» на проспекте Ленина, 33.

«Сейчас идёт допроектирование по требованию крупного заказчика, — рассказал Сибдепо руководитель проектов отдела строительства ИФК «Мера» Николай Карпенко. — Эти изменения требуют дополнительного согласования, поэтому пока приостановка. Активная фаза строительства начнётся через четыре — максимум шесть месяцев».

Напомним, появление «Шервуда» анонсировали летом 2014 года.Строительство бизнес-центра началось весной 2015 года. В его состав, как и сообщалось первоначально, войдут торговые и офисные помещения, первая в городе гостиница международного бренда Courtyard by Marriott на 170 номеров и подземный паркинг на 101 место.

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Изначально сдача офисно-торговой части была запланирована на 1 квартал 2018 года, а Marriott Courtyard — на 4 квартал 2018. По словам Николая Карпенко, сроки сдачи сдвинутся примерно на тот же период, который займёт приостановка строительства.