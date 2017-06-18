18 июня в Кемерове неизвестный мужчина спас тонущую в Томи женщину и её шестилетнего сына. Как рассказала Сибдепо Алёна Зырянова, около 16:00 она играла в воде с ребёнком, который был в надувных нарукавниках.

«Это произошло на 4-й Заречной, недалеко от моста. Сына подхватило течением, и я схватила его за руку, посадила на себя, но нас потянуло дальше. Потом я поняла, что не чувствую под ногами дна, начала звать на помощь, но никто не реагировал. Когда мне скрыло водой рот, начал кричать сын, он очень сильно испугался», – сказала Алёна Зырянова.

В этот момент крики ребёнка услышал отдыхающий на берегу мужчина. Он подплыл к ним и помог выбраться на берег. По словам кемеровчанки, возраст героя – «за 30 лет».

«Я очень благодарна ему за помощь, но, к сожалению, была очень напугана и не спросила даже его имени», – добавила женщина.

Сейчас она разыскивает спасителя.