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В Кемерове непослушному уличному торговцу грозит штраф

В Кемерове непослушному уличному торговцу грозит штраф

31 мая в столице Кузбасса провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли.

31 мая в Кемерове сотрудники администрации провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. Специалисты побывали на пр. Ленина, 26 и пр. Ленина, 107. Именно там жители города устраивают «стихийные рынки», где раскладывают товары на коробках, ящиках или прямо на тротуаре.

«При проведении проверки был составлен один протокол об административном правонарушении. За повторное нарушение продавцу, который торговал трикотажем возле 5-й поликлиники, грозит штраф от 1000 до 5000 рублей», – сообщили Сибдепо в пресс-службе городской администрации.

Остальных продавцов предупредили об ответственности. C начала года на уличных торговцев был составлен 371 протокол об административных правонарушениях.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.

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