В Кемерове ночью сгорел автомобиль Kia

В ночь с 6 на 7 июня в Кемерове на бульваре Строителей, 33 около 3:00 загорелся автомобиль марки Kia. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников МЧС.

«Хозяин машины, зная, что её не спасти, пока огонь в салон не перебрался, вытаскивал из неё свои вещи. Потом попытался потушить пожар своими силами, но у него ничего не получилось. Спасатели приехали быстро», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

По данным ГУ МЧС РФ, сигнал о возгорании автомобиля на пульт диспетчера поступил в 2:47. По указанному адресу выехала одна специализированная машина.

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«На момент прибытия спасателей машина горела открытым пламенем. В результате пожара обгорел салон и моторный отсек», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования в транспортном средстве.