В Кемерове обновили разметку на всех велодорожках

В столице Кузбасса нанесли разметку на все велодорожки, общей протяжённостью в двенадцать километров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, велодорожки обновили в парке им. В. Волошиной, а также на участках:

по проспекту Ленинградскому (от озера Красного до проспекта Ленина, нечётная сторона);

по проспекту Ленина (от Ленинградского до Тухачевского, две стороны);

по улице Терешковой (от Ленина до Октябрьского, нечётная сторона);

по проспекту Октябрьскому (от Терешковой до Ленинградского, нечётная сторона).

«Кроме того, в этом году будет построена ещё одна велодорожка – на бульваре Строителей», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что все велодорожки обозначены соответствующими дорожными знаками.