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В Кемерове обновили разметку на всех велодорожках

В Кемерове обновили разметку на всех велодорожках

Общая протяжённость велодорожек в областном центре составляет 12 километров.

В столице Кузбасса нанесли разметку на все велодорожки, общей протяжённостью в двенадцать километров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, велодорожки обновили в парке им. В. Волошиной, а также на участках:

  • по проспекту Ленинградскому (от озера Красного до проспекта Ленина, нечётная сторона);
  • по проспекту Ленина (от Ленинградского до Тухачевского, две стороны);
  • по улице Терешковой (от Ленина до Октябрьского, нечётная сторона);
  • по проспекту Октябрьскому (от Терешковой до Ленинградского, нечётная сторона).

«Кроме того, в этом году будет построена ещё одна велодорожка – на бульваре Строителей», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что все велодорожки обозначены соответствующими дорожными знаками.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово.

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