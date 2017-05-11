В Кемерове обновили разметку на всех велодорожках
Общая протяжённость велодорожек в областном центре составляет 12 километров.
В столице Кузбасса нанесли разметку на все велодорожки, общей протяжённостью в двенадцать километров.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, велодорожки обновили в парке им. В. Волошиной, а также на участках:
- по проспекту Ленинградскому (от озера Красного до проспекта Ленина, нечётная сторона);
- по проспекту Ленина (от Ленинградского до Тухачевского, две стороны);
- по улице Терешковой (от Ленина до Октябрьского, нечётная сторона);
- по проспекту Октябрьскому (от Терешковой до Ленинградского, нечётная сторона).
«Кроме того, в этом году будет построена ещё одна велодорожка – на бульваре Строителей», — отметили в пресс-службе.
В мэрии добавили, что все велодорожки обозначены соответствующими дорожными знаками.
Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово.