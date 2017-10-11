В Кемерове один из автобусов будет курсировать по новому расписанию

С понедельника, 16 октября, в Кемерове автобус №128 «д.п. Вокзал – с. Берёзово» будет курсировать по новому расписанию. В последнее время автобус часто опаздывает при выполнении некоторых рейсов, поэтому в график движения внесут изменения.

С 16 октября автобус будет отъезжать от д. п. Вокзал в 14:40. Остальное время отправления останется прежним: 7:35, 10:50, 12:40, 17:25, 19:25 и 21:05.

«На протяжении длительного времени мы отслеживали ситуацию с данным маршрутом. Достаточно часто водитель автобуса опаздывал при выполнении некоторых рейсов, от пассажиров поступали жалобы. В связи с этим приняли решение изменить расписание, чтобы всем было удобно», — рассказали Сибдепо в Управлении единого заказчика транспортных услуг в Кемерове.

Как пояснили в ведомстве, водитель не всегда успевал вовремя завершить рейс из-за дорожной обстановки.

Согласно новому расписанию, автобус №128 из села Берёзово будет отправляться в 13:40, 15:40 и 20:25. Из деревни Сухая речка – в 13:20, 13:55, 15:20, 15:50 и 20:05. Всё остальное расписание останется прежним.