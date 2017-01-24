Авто
Кузбасс
В Кемерове ограничат движение транспорта по улице 62-й проезд

В Кемерове ограничат движение транспорта по улице 62-й проезд

Специалисты зафиксировали неудовлетворительное состояние, снежный накат и заужение проезжей части.

25 января с 9:00 в Кемерове ограничат движение транспорта по улице 62-й проезд. Такие меры приняты в связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД областного центра, движение перекроют на участке от Тухачевского до Терешковой в оба направления. Ограничение снимут после устранения зафиксированных недостатков.

Кемеровская Госавтоинспекция просит автолюбителей выбирать маршрут движения с учётом данной информации.

В Кемерове ограничат движение транспорта по улице 62-й проезд

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо, 2ГИС.

Комментарии

Рекомендуем

Вопрос времени

Знаете ли вы крещенские традиции и приметы

Да что вы вообще знаете о Крещении?
Фоторепортажи

Как кемеровчане грехи смывали

Фотокорреспондент Сибдепо посетил популярную купель в селе Елыкаево и новую иордань на Притомском проспекте в Кемерове
Квартира недели

«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

Цена престижа и европейского дизайна
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное