25 января с 9:00 в Кемерове ограничат движение транспорта по улице 62-й проезд. Такие меры приняты в связи с неудовлетворительным состоянием, снежным накатом и заужением проезжей части.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД областного центра, движение перекроют на участке от Тухачевского до Терешковой в оба направления. Ограничение снимут после устранения зафиксированных недостатков.

Кемеровская Госавтоинспекция просит автолюбителей выбирать маршрут движения с учётом данной информации.