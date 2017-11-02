В Кемерове около театра драмы умер мужчина

В четверг, 2 ноября, поздно вечером в областном центре на проспекте Советском возле театра драмы умер мужчина. По словам очевидцев, горожанину внезапно стало плохо, ему вызвали скорую, но медики не успели доехать.

«Мы проходили с друзьями мимо, увидели, что несколько человек стояли около этого мужчины. Мы подошли узнать что случилось, нам рассказали, что мужчина вышел из машины и упал, ударился головой. Когда мы взяли его и отнесли от дороги, он хрипел, а потом перестал подавать признаки жизни», — рассказал Сибдепо очевидец.

По словам очевидца, скорая ехала около 30 минут. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.