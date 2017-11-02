Происшествия
Кузбасс
В Кемерове около театра драмы умер мужчина

В Кемерове около театра драмы умер мужчина

Очевидцы вызвали горожанину скорую, но медики не успели доехать.

В четверг, 2 ноября, поздно вечером в областном центре на проспекте Советском возле театра драмы умер мужчина. По словам очевидцев, горожанину внезапно стало плохо, ему вызвали скорую, но медики не успели доехать.

«Мы проходили с друзьями мимо, увидели, что несколько человек стояли около этого мужчины. Мы подошли узнать что случилось, нам рассказали, что мужчина вышел из машины и упал, ударился головой. Когда мы взяли его и отнесли от дороги, он хрипел, а потом перестал подавать признаки жизни», — рассказал Сибдепо очевидец.

По словам очевидца, скорая ехала около 30 минут. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Инцидент Кемерово».

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«Россия — это мы!»: детская фотовыставка под открытым небом заработала в Междуреченске

Новый сезон проекта "Поколение М" в Кузбассе
Интервью

Связь-Банк: государственное — в тренде

Интервью с управляющим директором по развитию розничного бизнеса Связь-Банка в Кемерове
Чтиво

Самая умная механика: в КузГТУ открыли две учебных аудитории БелАЗ

Таких учебных пособий Кузбасс ещё не видел!
Чтиво

«Умный дом»: 6 гаджетов для дистанционного управления жильём

Как следить за домом с помощью волшебной кнопки

Сегодня в Кемерове

Популярное