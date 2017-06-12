В Кемерове определили победителя «Парада колясок – 2017»

В День города в столице Кузбасса прошёл «Парад колясок – 2017». Шествие состоялось четвёртый раз и в этом году было посвящено Году экологии.

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Колонна участников в тематике «Земля – наш дом» прошла по проспекту Советскому от декоративной композиции «Ангелы» до площади Советов. Всего в шествии поучаствовали 28 композиций.

«В параде приняли участие не только детские коляски, но и самокаты и велосипеды. Родителей никто не ограничивал в фантазии. Это могли быть редкие птицы или растения, занесённые в Красную книгу России или Кузбасса. А также композиции, сделанные из экологичных материалов», – рассказала Сибдепо куратор парада Кристина Глушинская.

Из всех участников члены жюри выбрали лучшую композицию. Победителями «Парада колясок – 2017» стала семья Вострецовых с массовым выходом «Чаепитие в гостях у Земли». Они также занимали первое место в 2016 и 2015 годах.

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В 2016 году «Парад колясок» был посвящён отечественным фильмам и мультфильмам. В нём участвовали дети в возрасте от 6 до 7 лет, всего – 47 колясок.