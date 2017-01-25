В Кемерове осудили экс-бухгалтера транспортной компании за мошенничество

В Кемерове осудили 29-летнюю женщину за кражу более 700 тысяч рублей в транспортной компании, где она работала. Осужденная по поддельным документам перечисляла заработную плату своему супругу, который никогда не работал в данной компании. С помощью «Клиент Банк» женщина самостоятельно направляла реестры в банк и деньги зачислялись на банковскую карту мужчины, которой пользовалась сама злоумышленница.

«Центральный районный суд г. Кемерово признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество в крупном размере». Учитывая признание вины и раскаяние в совершенном деянии, наличие двух малолетних детей, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Стоит отметить, что суд взыскал с осужденной всю похищенную сумму в пользу организации.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе женщину-бухгалтера обвинили в хищении 740 тысяч рублей у транспортной компании, в которой она работала.