В Кемерове осудили мужчину, избившего школьника по ошибке из-за дочери

В Кемерове Центральный районный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему мужчине, который по ошибке избил одноклассника своей дочери. На выходе из школы девочка споткнулась и упала. Своему отцу она рассказала, что её якобы толкнул 10-летний одноклассник.

«Кемеровчанин не стал разбираться в обстоятельствах произошедшего. Он сразу же начал дёргать мальчика за ухо, ударил его по лицу и выкрикивал оскорбления в адрес ребёнка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее оказалось, что к падению девочки потерпевший не имел никакого отношения. Юная жительница Кемерова просто споткнулась и упала, никто её не толкал.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и оштрафовал на пять тысяч рублей. В ходе судебного заседания кемеровчанин извинился перед мальчиком и его семьёй за то, что неправильно себя повёл.