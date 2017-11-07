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В Кемерове осудили мужчину, избившего школьника по ошибке из-за дочери

В Кемерове осудили мужчину, избившего школьника по ошибке из-за дочери

Суд признал кемеровчанина виновным в преступлении, предусмотренном статьёй «Побои».

В Кемерове Центральный районный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему мужчине, который по ошибке избил одноклассника своей дочери. На выходе из школы девочка споткнулась и упала. Своему отцу она рассказала, что её якобы толкнул 10-летний одноклассник.

«Кемеровчанин не стал разбираться в обстоятельствах произошедшего. Он сразу же начал дёргать мальчика за ухо, ударил его по лицу и выкрикивал оскорбления в адрес ребёнка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее оказалось, что к падению девочки потерпевший не имел никакого отношения. Юная жительница Кемерова просто споткнулась и упала, никто её не толкал.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и оштрафовал на пять тысяч рублей. В ходе судебного заседания кемеровчанин извинился перед мальчиком и его семьёй за то, что неправильно себя повёл.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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