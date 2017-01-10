В Кемерове осудили подростка за нападение на студента с ножом у общежития

В Кемерове осудили 17-летнего подростка, который осенью 2016 года напал на 19-летнего студента с ножом, затем сам сдался в полицию. Тогда осужденный пришёл в общежитие к потерпевшему и напомнил про долг в размере двух тысяч рублей. Потерпевший отказался возвращать деньги, после чего начал оскорблять кемеровчанина и его семью. Чтобы избежать конфликта, обвиняемый зашёл к себе в комнату, но затем решил отомстить должнику. Он заранее продумал преступление, купил в аптеке перчатки, сделал в чёрной шапке прорези для глаз и с ножом в руке начал ждать своего обидчика у общежитя.

«Увидев его, он пошёл за ним, догнав, повернул лицом к себе, удерживая одной рукой, нанёс два ранения ножом в область живота. Испугавшись, что его могут задержать, выбросил нож и убежал. В ходе предварительного следствия подростку была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, специалисты выявили наличие психотравмирующей ситуации у обвиняемого, вызванной противоправным поведением потерпевшего», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил подростку наказание в виде четырёх лет условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года.