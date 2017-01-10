Новости
Кузбасс

В Кемерове осудили подростка за нападение на студента с ножом у общежития

17-летний кемеровчанин понесёт условное наказание за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому.

В Кемерове осудили 17-летнего подростка, который осенью 2016 года напал на 19-летнего студента с ножом, затем сам сдался в полицию. Тогда осужденный пришёл в общежитие к потерпевшему и напомнил про долг в размере двух тысяч рублей. Потерпевший отказался возвращать деньги, после чего начал оскорблять кемеровчанина и его семью. Чтобы избежать конфликта, обвиняемый зашёл к себе в комнату, но затем решил отомстить должнику. Он заранее продумал преступление, купил в аптеке перчатки, сделал в чёрной шапке прорези для глаз и с ножом в руке начал  ждать своего обидчика у общежитя.

«Увидев  его, он  пошёл за ним, догнав, повернул  лицом к себе, удерживая одной рукой,  нанёс  два ранения ножом в область живота. Испугавшись, что его могут задержать, выбросил нож и убежал. В ходе предварительного  следствия подростку была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, специалисты выявили  наличие психотравмирующей ситуации у обвиняемого, вызванной противоправным поведением потерпевшего», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд назначил подростку наказание в виде четырёх лет условного лишения свободы с испытательным сроком в четыре года.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Хозяин тайги и подводное царство: открытие ледового городка на площади Советов

Фоторепортаж с торжественного открытия ледового городка
Чтиво

В Кузбассе свой «Боярышник»: как отличить «палёный» алкоголь

Сибдепо узнал, есть ли в Кузбассе «иркутский «Боярышник» и почему на больничную койку и в морг попадают далеко не пропойцы
Автодепо

Адвокат за адвоката: подробности ДТП с BMW X6 Негодяева

В эксклюзивном интервью Сибдепо адвокат Вадима Негодяева Сергей Орлов рассказал о подробностях и последствиях смертельного ДТП
Цена недели

Сколько стоит такси в новогоднюю ночь

Сибдепо узнал, сколько будет стоить поездка 31 декабря из центра Кемерова в другие районы

Сегодня в Кемерове

Популярное