В Кемерове осудили троих мужчин, взрывавших банкоматы. Напомним, первое преступление злоумышленники совершили в апреле 2016 года на Ноградской. Тогда им удалось похитить 162 тысячи рублей. Позже стало известно, что при этом преступники повредили помещение и два банкомата. Общая сумма ущерба составила около 2,4 млн рублей.

Второй раз кузбассовцы взорвали банкомат в мае на улице Ворошилова. Однако тогда их сразу же задержали правоохранители.

«Лидера группы признали виновным в грабежах и кражах. Центральный районный суд Кемерова назначил ему наказание в виде трёх лет колонии. Два его соучастника получили по два года в колонии общего режима», — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Напомним, в ходе расследования также стало известно, что лидер ОПГ участвовал в ограблении АЗС на улице Тухачевского. Там он вместе с соучастником избил сотрудницу автозаправки и похитил более 300 тысяч рублей.