Новости
Кузбасс
В Кемерове осудили троих мужчин, взрывавших банкоматы

В Кемерове осудили троих мужчин, взрывавших банкоматы

В сумме злоумышленники получили семь лет колонии.

В Кемерове осудили троих мужчин, взрывавших банкоматы. Напомним, первое преступление злоумышленники совершили в апреле 2016 года на Ноградской. Тогда им удалось похитить 162 тысячи рублей. Позже стало известно, что при этом преступники повредили помещение и два банкомата. Общая сумма ущерба составила около 2,4 млн рублей.

Второй раз кузбассовцы взорвали банкомат в мае на улице Ворошилова. Однако тогда их сразу же задержали правоохранители.

«Лидера группы признали виновным в грабежах и кражах. Центральный районный суд Кемерова назначил ему наказание в виде трёх лет колонии. Два его соучастника получили по два года в колонии общего режима», — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Напомним, в ходе расследования также стало известно, что лидер ОПГ участвовал в ограблении АЗС на улице Тухачевского. Там он вместе с соучастником избил сотрудницу автозаправки и похитил более 300 тысяч рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Меч короля Артура»: «Викинг» по-английски

Какой получилась самая ожидаемая премьера весны
Ретро

Старый Кемерово в непогоду: очарование и романтика!

Так когда-то выглядела столица Кузбасса в дождь
Фоторепортажи

День Победы в Кемерове: взгляд с неба и земли

Лучшие кадры с празднования Дня Победы
Чтиво

Кузбассовцы станут «Поколением М»

Кузбасс присоединился к масштабному национальному проекту, который помогает развивать детское творчество

Сегодня в Кемерове

Популярное