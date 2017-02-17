В Кемерове осудили троих мужчин за нападение на таксиста

В областном центре осудили троих ранее судимых жителей Берёзовского за разбойное нападение на таксиста и угон его автомобиля. ЧП произошло весной 2016 года.

В Кемерове к таксисту подошли трое мужчин и попросили подвезти их. Во время поездки водитель огласил своим пассажирам цену за проезд, которую злоумышленники сочли завышенной. После того, как он попросил мужчин покинуть свой автомобиль, они разозлились и вытолкали его из машины, затем избили и попытались затолкать в багажник. После того, как сделать это им не удалось, таксисту завязали глаза и усадили на заднее сиденье. Двое из налётчиков сели рядом, а третий – за руль.

На протяжении долгого времени злоумышленники катали потерпевшего по городу, затем привезли на кладбище, где избили во второй раз, пообещав похоронить в свежей могиле, если он не скажет, где хранит деньги вырученные от продажи наркотиков, которые они якобы нашли в его автомобиле.

«После этого злоумышленники ещё раз демонстративно поискали зелье и деньги в машине потерпевшего, но так ничего и не найдя, решили отвезли таксиста домой к своему знакомому, где снова избили его», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Злоумышленники заставляли кемеровчанина переписать машину на одного из них, но недобившись результата, вернулись в автомобиль и снова поехали в неизвестном направлении, после чего транспорт заглох.

Налётчики похитили у потерпевшего 400 рублей, магнитолу, сабвуфер и компрессор, пригрозив ему, что если на следующий день не принесёт 100 тысяч рублей на это же место, у него будут большие проблемы, затем скрылись. После этого кемеровчанин обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Они признались, что историю с наркотиками выдумали, чтобы получить деньги. В отношении них возбудили уголовное дело и направили в суд для дальнейшего разбирательства, где всех троих признали виновными. Двое из осужденных получили наказание в виде трёх лет и шести месяцев, а также четырёх лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Третьего фигуранта приговорили к трём годам условного лишения свободы.

В настоящее время судебный приговор вступил в законную силу.