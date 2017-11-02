В Кемерове осудили участкового, который сломал обратившемуся за помощью мужчине ногу

В областном центре суд вынес обвинительный приговор участковому, который сломал ногу мужчине. По данным следствия, потерпевший представлял интересы одной из горожанок.

«Участковый попросил мужчину предъявить документы, позволяющие представлять интересы женщины, и потребовал прекратить видеосъёмку на камеру мобильного телефона. Получив отказ, участковый вывел мужчину из кабинета в коридор, где травмировал его», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Осужденный схватил рукой мужчину за правое запястье, выставил правую ногу в сторону и применил к нему боевой приём «бросок через бедро», а после – «загиб руки за спину». Позднее медики диагностировали у потерпевшего закрытую травму правого коленного сустава в виде закрытого внутрисуставного перелома правой большеберцовой кости и многочисленные ушибы.

Во время расследования уголовного дела 40-летний мужчина отрицал свою вину. Он утверждал, что горожанин получил травмы в результате их совместного падения на пол. Но следствию удалось доказать, что такие телесные повреждения кемеровчанин не мог получить из-за падения с высоты собственного роста. Также в суде просмотрели видеозапись с мобильного телефона и выслушали показания женщины, чьи интересы представлял потерпевший.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Приговор суда вступит в законную силу через 10 дней. За это время любая из сторон может обжаловать решение суда.