В Кемерове откроется магазин крафтовых напитков VAER Beer Club

19 мая, в пятницу, в Кемерове состоится открытие VAER Beer Club. Магазин, в котором кемеровчане смогут приобрести крафтовые напитки VAER, сваренные в настоящих сибирских условиях, расположится на улице Дзержинского, 13А.

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Пока жителям и гостям города предложат купить разнообразные напитки на первом этаже. Однако скоро над магазинам откроется ещё и бар, где можно будет приятно провести время с друзьями за кружкой любого из сортов VAER.

В кемеровском VAER Beer Club настоящие ценители да и просто любители пенных напитков смогут найти все лучшие сорта VAER. Кроме этого, всех покупателей ждут подарки до конца мая: при покупке 1,5 л VAER можно бесплатно получить 0,5 л напитка.

Адрес: ул. Дзержинского, 13А.

Время работы магазина – c 13:00 до 22:00.