В Кемерове откроется первая конно-спортивная школа с крытым манежем

25 февраля в Кемерове откроется конно-спортивная школа «Коловрат» (ул. Чистопольская, 11б). Это первая подобная школа с крытым манежем и классом для теории.

«Занятия у нас могут проходить почти круглый год, — сообщила директор КСШ «Коловрат» Екатерина Божко. – Манеж не отапливается, поэтому в морозы заниматься будет проблематично. Посещать школу могут все желающие, в том числе и дети с двух лет. У нас есть разовые занятия, чтобы ребёнок смог оценить, нравится ли ему конный спорт. После этого можно будет приобрести абонемент на месяц. Он включает восемь практических занятий и два теоретических. Начинающим на теоретических занятиях будут рассказывать про амуницию, как ухаживать за лошадью и многое другое. В спортивной группе темы будут посерьезнее. Лекции будут связаны с соревнованиями и правилами выступлений».

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Екатерина Божко также отметила, что в КСШ есть направление иппотерапии, где дети с ограниченными возможностями могут пообщаться с лошадьми и научиться кататься.

«Для занятий необходима справка от врача с указанием диагноза, — пояснила Екатерина Божко. – У нас работает очень опытный тренер, который знает, как нужно тренировать детей с тем или иным заболеванием».

В честь открытия школы на территории пройдёт праздник, во время которого все желающие смогут бесплатно покататься на лошадях и санях, сфотографироваться с колли и посмотреть детские показательные выступления. Открытие школы объединили с празднованием Масленицы, поэтому гостей будут угощать вкусными блинами и горячим чаем.

Вход будет бесплатным, в школе ждут всех желающих 25 февраля в 14:00.