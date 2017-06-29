В Кемерове откроют дополнительные три зоны отдыха у воды

Сейчас в областном центре работают пляжи на Красном озере и в зоне отдыха «Чайка».

На сегодняшний день в столице Кузбасса местные жители и гости города могут отдохнуть у воды в двух местах — на Красном озере и в зоне отдыха у воды «Чайка». Оба пляжа были обследованы специалистами и получили документы, подтверждающие, что там могут отдыхать люди.

В ближайшее время в Кемерове откроют ещё три пляжа. Сейчас специалисты занимаются подготовкой к обследованию территорий у воды: зона отдыха «Берендей» (на берегу реки за Красным озером), место отдыха «Притомское» (около Кузбасского моста со стороны Притомского проспекта) и зона отдыха на Кемеровском острове.

«Место отдыха на Кемеровском острове откроется после установки моста. Специалисты ждут, когда уровень воды в реке понизится, после чего начнут монтировать мост. Всё это случится в ближайшее время», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, в Кузбассе проходит масштабная профилактическая акция «Вода — безопасная территория». Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о том, что категорически запрещается входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с высоты. Также нельзя оставлять детей без присмотра у водоёмов.