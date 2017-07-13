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В Кемерове открыли благоустроенный родник

В Кемерове открыли благоустроенный родник

Водный источник находится на улице Брестской, 60 в Заводском районе областного центра.

В столице Кузбасса состоялось торжественное открытие благоустроенного родника в частном секторе Заводского района по улице Брестской, 60. В мероприятии приняли участие депутаты кемеровского городского Совета.

Благоустройство водного источника реализовали в рамках проекта «Живи родник», созданного жителями микрорайона при поддержке территориального управления Заводского района. Данный проект был представлен в городском конкурсе «Город друзей — город идей».

В открытии родника поучаствовали жители микрорайона, сотрудники территориального управления Заводского районе, волонтёры школы №68, а также подростки кемеровской станции юных натуралистов. Последние принимали непосредственное участие в благоустройстве территории прилегающей к роднику.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://kemgorsovet.ru

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