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Кузбасс
В Кемерове открыли первую заправку для электромобилей

В Кемерове открыли первую заправку для электромобилей

Владельцы электрокаров могут пользоваться станцией бесплатно.

27 октября в Кемерове открыли первую заправку для электромобилей (ЭЗС). Она располагается на парковке напротив здания на улице Николая Островского, 11.

Владельцы электрокаров могут зарядить машины бесплатно с помощью специальной карты. Её можно получить в филиале ПАО «МРСК-Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС», рассказали Сибдепо в компании. Примечательно, что ЭЗС поддерживает высокоскоростную зарядку.

«Это реальная альтернатива зарядке от домашней сети и большая экономия времени. Если дома для полной зарядки моего авто требуется 5 часов, то здесь мне потребуется минут 40. Надеюсь, что это нововведение подтолкнёт кемеровчан к более активному использованию экологичного транспорта», – отметил автолюбитель Артем Червов, который принял участие в открытии заправки.

Сейчас компания занимается разработкой комплексной программы развития доступной электрозарядной инфраструктуры в столице Кузбасса. Её планируют реализовать в ближайшее время.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: департамент по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири».

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