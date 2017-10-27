27 октября в Кемерове открыли первую заправку для электромобилей (ЭЗС). Она располагается на парковке напротив здания на улице Николая Островского, 11.

Владельцы электрокаров могут зарядить машины бесплатно с помощью специальной карты. Её можно получить в филиале ПАО «МРСК-Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС», рассказали Сибдепо в компании. Примечательно, что ЭЗС поддерживает высокоскоростную зарядку.

«Это реальная альтернатива зарядке от домашней сети и большая экономия времени. Если дома для полной зарядки моего авто требуется 5 часов, то здесь мне потребуется минут 40. Надеюсь, что это нововведение подтолкнёт кемеровчан к более активному использованию экологичного транспорта», – отметил автолюбитель Артем Червов, который принял участие в открытии заправки.

Сейчас компания занимается разработкой комплексной программы развития доступной электрозарядной инфраструктуры в столице Кузбасса. Её планируют реализовать в ближайшее время.