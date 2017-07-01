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В Кемерове открыли понтонный мост через Томь

В Кемерове открыли понтонный мост через Томь

Жители города уже прогуливаются по острову Кемеровский.

Специалисты завершили монтаж понтонного моста, который соединяет Притомскую набережную и остров Кемеровский в столице Кузбасса. Горожане уже прогуливаются по переправе. Фотографии объекта прислал в редакцию Сибдепо местный житель.

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Напомним, мост состоит из скреплённых между собой пластиковых модулей 50х50х40 см общей длиной 140 метров и шириной 2,5 метра. Стоимость переправы – около 10 млн рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что в прошлом году этот объект запустили только в августе.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо.

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