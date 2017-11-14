В Кемерове открылся первый в Сибири активити-парк «Круча»

В кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» открылся первый в Сибири активити-парк «Круча». Он располагается на четвёртом этаже ТРК, в детской зоне. В парке «Круча» — батуты, верёвочная трасса, скалодром и первый в городе захватывающий ниндзя-квест.

Проверить свои силы в ниндзя-квесте могут не только дети: парк рассчитан на юных кемеровчан от восьми лет. Единственное ограничение – по весу, он не должен превышать 120 килограммов.

«Сначала в ниндзя-квесте идут своеобразные пеньки, где нужно спрыгивать с одного на другой, потом – кольца, через которые нужно пролезть, – рассказала генеральный директор ТРК «Зимняя Вишня» Юлия Богданова. – Затем рамки в виде сыра и натянутая лестница. Это, на самом деле, не каждому взрослому-то под силу. Мы сами пытались пройти веревочную трассу: удержать равновесие, ещё и работать руками, подтягиваться. Это довольно сложно, честно говоря».

См. также

Одно посещение активити-парка рассчитано на час: верёвочную трассу, по словам представителей ТРК «Зимняя вишня», можно пройти за 30 минут, а ниндзя-квест – за 20 минут.

Организаторы отмечают, аттракционы в активити-парк привезли с завода-производителя из Перми. Подобные площадки можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. За Уралом это первый подобный парк.

См. также

Для тех, кому понравятся испытания, с декабря в активити-парке откроется специальная секция. Для школьников два раза в неделю будут проходить двухчасовые тренировки. Запись в группы уже открыта: набор ведётся на утреннее и послеобеденное время.