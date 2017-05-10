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В Кемерове отремонтируют улицу в Заводском районе, протяжённостью свыше километра

В Кемерове отремонтируют улицу в Заводском районе, протяжённостью свыше километра

Подрядная организация приступит к работам уже сегодня, 10 мая.

В среду, 10 мая, подрядная организация приступит к ремонту улицы 4-я Цветочная в Заводском районе Кемерова. Ремонт дорожного полотна начнётся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сначала специалисты приступят к фрезерованию верхнего слоя асфальта, затем нанесут выравнивающий слой, после чего уложат специальное покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

«После того, как закончится ремонт полотна, рабочие приведут в порядок обочины. Кроме тогоэтой улице установят 13 дорожных знаков и 200 метров пешеходных ограждений», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время проведения ремонтных работ движение ограничивать не будут. Для автомобилистов установят временные дорожные знаки, которые рекомендуют двигаться 40 км/ч. В этом году в рамках программы в области отремонтируют 63 километра дорог.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: 2ГИС.

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