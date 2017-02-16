В Кемерове пациенты ДКБ №1 заразились кишечной инфекцией из-за халатности врачей

В январе 2017 года в Сети появилась петиция с требованием остановить заражение детей кишечной инфекцией в кемеровской ДКБ №1. Сотрудники прокуратуры по Кемеровской области организовали проверку в медицинском учреждении. В итоге перечисленные в петиции факты подтвердились.

В ноябре 2016 года 12 детей, находившихся на лечении в детской больнице, а также двое взрослых, которые ухаживали за несовершеннолетними, заразились острой кишечной инфекцией. Шесть случаев заражения связаны с непосредственным пребыванием в стационаре.

«В учреждении допускались нарушения правил хранения продуктов питания и уборочного инвентаря, порядок проведения уборки, дезинфекции и дезинсекции, работниками не соблюдались сроки прохождения периодического медицинского осмотра», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Главный врач детской больницы получил представление с требованием устранить нарушения. С целью предотвратить распространение инфекционного заболевания в больнице обследовали весь персонал, а также провели дезинфекцию поверхностей, оборудования, инвентаря и постельных принадлежностей.

К административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в больнице привлекли юридическое лицо и троих медиков. В общей сложности их оштрафовали на 12,5 тысяч рублей.