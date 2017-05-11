В Кемерове пенсионер ранил из пистолета 14-летнюю девочку из-за стука в дверь

67-летнего кемеровчанина подозревают в покушении на убийство 14-летней девочки. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 10 мая в общежитии Ленинского района столицы Кузбасса подозреваемый выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в девочек-подростков. В результате 14-летняя жительница города получила ранение в спину. После этого она вместе с подругами самостоятельно вышла на улицу, вызвала медиков и сотрудников полиции.

Подростка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого.

«Её прооперировали. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, её жизни ничего не угрожает. Подруги девочки не пострадали», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета.

Пенсионера задержали сотрудники полиции, при осмотре в его квартире они обнаружили и изъяли пистолет. Следователям кемеровчанин пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука в дверь, он решил их проучить. В ходе расследования уголовного дела мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

В региональном Следкоме также добавили, что мужчина ранее не был судим.