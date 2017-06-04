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В Кемерове пенсионерка перевела «профессору» 170 тысяч за лекарство от смертельной болезни

В Кемерове пенсионерка перевела «профессору» 170 тысяч за лекарство от смертельной болезни

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

75-летняя кемеровчанка стала жертвой мошенников. Несколько дней назад пенсионерке позвонила женщина. Она обратилась к пострадавшей по имени отчеству и сказала, что является работником медицинского центра. Неизвестная сообщила пожилой женщине, что у той очень плохие анализы и для излечения от болезни требуется срочная операция.

«Затем звонившая передала трубку мужчине, который представился профессором. После непродолжительной беседы он сообщил, что смертельно опасную болезнь можно вылечить при помощи уникального препарата», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

При этом мужчина добавил, что лекарства на всех не хватает, поэтому нужно сделать срочный предзаказ и перевести деньги на счёт. Пенсионерка вспомнила, что недавно сдавала анализы в поликлинике по месту жительства. В итоге она пошла в банк и перевела 170 000 рублей. Прошло несколько дней, но ей так никто и не перезвонил. Тогда кемеровчанка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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