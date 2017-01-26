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В Кемерове перед судом предстанет инспектор ДПС, который просил за права 30 тысяч рублей

В Кемерове перед судом предстанет инспектор ДПС, который просил за права 30 тысяч рублей

Правоохранителя обвиняют в получении взятки.

В Кемерове будут судить инспектора ДПС, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области обратился автомобилист. Мужчина рассказал, что правоохранитель требовал у него взятку за возвращение водительских прав.

«Инспектор остановил машину под управлением заявителя за превышение скорости. При проверке документов, он сообщил водителю, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом даже не потрудился объяснить, по каким признакам он пришёл к такому выводу», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Инспектор ДПС сказал, что вернёт мужчине водительское удостоверение за 30 тысяч рублей. Кемеровчанин пояснил, что при себе таких денег не имеет и попросил время, чтобы найти нужную сумму. Следующая встреча проходила под контролем сотрудников собственной безопасности.

Отмечается, что что обвиняемый, заметив сотрудников, решил избавиться от взятки. Он выкинул деньги на улицу и попытался уехать. Однако после непродолжительной погони правоохранители догнали его и задержали.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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