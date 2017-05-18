В Кемерове план по вводу жилья перевыполнили на 70%

Всего за январь – апрель 2017 года в регионе ввели в эксплуатацию более 270 тыс. кв. м жилья.

За январь – апрель 2017 года в Кузбассе ввели в эксплуатацию более 270 тыс. кв. м жилья. Традиционно лидером по объёмам ввода стал город Кемерово. За четыре месяца в столице Кузбасса план перевыполнили на 70%.

Также в список лидирующих территорий вошли Таштагольский (130%) и Ленинск-Кузнецкий районы (104%), Калтан (104%). Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Аутсайдерами стали Яйский район (5%), Анжеро-Судженск (13%) и Новокузнецк (22%).

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам первого квартала 2017 года Кузбасс стал вторым среди регионов Сибирского федерального округа по вводу жилья.