В Кемерове планируют открыть четвёртую «Ленту»

В 2017 году в Кемерове могут открыть ещё один крупный торговый центр. В городе планируют запустить четвёртую «Ленту». Об этом заявила операционный директор формата «супермаркет» ритейлера Ольга Харламова.

По информации «Интерфакса», в ближайшие 1,5 месяца компания намерена открыть по магазину в Новосибирске и Искитиме Новосибирской области. Также рассматривается возможность открытия супермаркетов в Барнауле и Кемерове.

Для компании Сибирь является крупнейшим регионом с точки зрения торговых площадей.

Напомним, что третью «Ленту» открыли в Кемерове на Кузнецком проспекте в декабре 2015 года. Позже в мэрии города рассказали, что ритейлер может построить гипермаркет в Рудничном районе.