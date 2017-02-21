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В Кемерове планируют открыть четвёртую «Ленту»

В Кемерове планируют открыть четвёртую «Ленту»

Сибирь является крупнейшим регионом для «Ленты» с точки зрения торговых площадей.

В 2017 году в Кемерове могут открыть ещё один крупный торговый центр. В городе планируют запустить четвёртую «Ленту». Об этом заявила операционный директор формата «супермаркет» ритейлера Ольга Харламова.

По информации «Интерфакса», в ближайшие 1,5 месяца компания намерена открыть по магазину в Новосибирске и Искитиме Новосибирской области. Также рассматривается возможность открытия супермаркетов в Барнауле и Кемерове.

Для компании Сибирь является крупнейшим регионом с точки зрения торговых площадей.

Напомним, что третью «Ленту» открыли в Кемерове на Кузнецком проспекте в декабре 2015 года. Позже в мэрии города рассказали, что ритейлер может построить гипермаркет в Рудничном районе.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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