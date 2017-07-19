В Кемерове по факту пропажи 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело

В Кемерове по факту исчезновения 16-летнего Евгения Кочергина возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается поисками подростка, — рассказала Сибдепо помощник руководителя кузбасского следственного управления по связям со СМИ Надежда Ананьева. — В её состав входят следователи-криминалисты, эксперты, сотрудники уголовного розыска. В поисках также задействованы волонтёры и сотрудники МЧС».

Напомним, Кочергин пропал 16 июля. В воскресенье около 22:00 подросток уехал кататься на велосипеде и до сих пор не вернулся домой.

В день пропажи Евгений был одет в чёрную кепку, синие трико, футболку с надписью «Fli Emirates», сланцы.

«Приметы разыскиваемого: на вид около 17 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое, стрижка короткая, лицо овальное смуглое, брови прямые, нос прямой. Особые приметы: на шее спереди родинка, над левой бровью имеется шрам», — ранее сообщали в пресс-службе регионального ГУ МВД

Мобильного телефона при себе у Евгения не было. Есть информация, что пропавший мог поехать в сторону Берёзовского.

Надежда Ананьева рассказала Сибдепо о ходе поисков подростка. На сегодня уже установлен круг общения Кочергина. Опрошены 52 человека, обследованы ближайшие водоёмы и около пяти километров дорог общего пользования. В поисках задействован вертолёт. С помощью криминалистической техники осмотрены жилые и заброшенные дома.

В кузбасском отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Сибдепо сообщили, что вчера, 18 июля, волонтёры опросили местных жителей, а также расклеили ориентировки на улице Станция Новые Латыши и в Берёзовском. Поиски продолжаются и сегодня. Пока они не принесли каких-либо результатов. Правоохранители рассматривают все возможные версии исчезновения Евгения Кочергина. Кузбассовцев, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам: 02, +7-951-221-1024, +7-900-050-6561 или +7-908-951-4342.