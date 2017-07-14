В Кемерове по поручению Ильи Середюка уберут заросший травой ларёк

Мэр Кемерова Илья Середюк распорядился убрать торговый павильон, что находится в Центральном районе города на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара. По словам градоначальника, данный объект не эксплуатируется и давно зарос травой.

В настоящее время специалисты уже работают над вопросом. В ближайшее время ларёк будет убран.

Также в областной центр участвует в реализации плана мероприятий Года экологии.

«Сейчас проводится целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы экология в нашем городе улучшалась. Жители хотят видеть Кемерово экологически безопасным, поэтому проведение Года экологии дало нам возможность сконцентрировать все усилия на развитии природосберегающих технологий. Мы усилили работу и общественного совета, и активистов для сохранения природы ради будущих поколений кемеровчан», – цитирует пресс-служба администрации Кемерова главу города Илью Середюка.

В рамках пропаганды Года экологии уже выпустили около 30 видов листовок и памяток на тему «Год экологии 2017» для работы с население. На сегодняшний день в городе роздано около 1800 листовок и памяток.