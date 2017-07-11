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В Кемерове похоронный агент приехал к женщине раньше «скорой», проводится проверка

В Кемерове похоронный агент приехал к женщине раньше «скорой», проводится проверка

Следователи выяснят, каким образом работники похоронного агентства узнали о вызове врачей к пенсионерке.

Кемеровские следователи начали проверку по факту того, что сотрудники похоронного агентства приехали к пожилой женщине раньше «скорой».

Изначально информация об инциденте появилась в СМИ. «Вести-Кузбасс» публиковали материал о том, что жительница областного центра страдала от сахарного диабета. В последние дни жизни она чувствовала себя совсем плохо. По словам соседки женщины, «скорую» к пенсионерке она вызывала дважды. В первый раз похоронный агент приехал к кемеровчанке на 25 минут раньше, чем врачи. Он это сделал за 15 минут, медики — примерно за 40. Вскоре после первого вызова кемеровчанка скончалась. И вновь работники похоронного агентства опередили скорую помощь.

Как рассказала Сибдепо представитель пресс-службы областного Следственного комитета Ирина Мазеева, в рамках проверки следователи выяснят, каким образом сотрудники похоронного агентства узнали о вызове «скорой» к пожилой кемеровчанке. Собеседница издания отметила, что пока о случившемся известно только то, что опубликовали в СМИ.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://sledcom.ru/

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