В Кемерове покажут кино, герои которого говорят стихами поэта Эдуарда Асадова

Сеансы фильма «Я любить тебя буду, можно?» пройдут в «Кузбасскино» с 15 по 21 июня.

В зале «Альтернатива» кемеровского «Кузбасскино» в ближайшие две недели покажут экспериментальное кино и романтические короткометражки.

Уже сегодня, 15 июня, начнётся показ мелодрамы «Я любить тебя буду, можно?» (12+). Картина интересна тем, что её герои говорят стихами поэта Эдуарда Асадова.

«Этот новый формат был придуман, создан, сыгран режиссёром из Новосибирска Марией Ефремовой. Приглашаем оценить оригинальный жанр, услышать стихи поэта Асадова в исполнении знаменитых российских актеров», — сообщили в «Кузбасскино».

Мелодраму в кемеровском кинотеатре будут показывать с 15 по 21 июня.

С 22 по 25 июня жители областного центра смогут посмотреть романтические короткометражные комедии «RomCom Shorts-2» (18+). Зрителей ожидают семь ярких историй про любовь.

«Зал «Альтернатива» существует уже три месяца, здесь показывают артхаусное кино, — сообщили Сибдепо в «Кузбасскино». – При определении репертуара мы отталкиваемся оттого, что выходит в прокат по России, выбираем самые необычные картины».

Сеансы в «Альтернативе» начинаются в 19:00. Цена билетов – 150 рублей. Адрес — проспект Советский, 4.