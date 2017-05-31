В Кемерове покажут спектакль «Не будите спящую собаку»

8 июня в Кемеровском областном театре драмы покажут спектакль по пьесе английского драматурга Джона Пристли «Не будите спящую собаку». Роли исполнят известные российские актеры: Андрей Чернышов, Эвелина Блёданс, Елена Корикова, Вахтанг Беридзе, Татьяна Абрамова и Андрей Харитонов.

Спектакль начинается с того, что в доме издателя Роберта Кэплена и его жены Фреды собрались друзья. Темой их непринуждённой беседы становится правда: нужно ли «будить пса» или иногда лучше скрыть правду. Хозяин дома уверен, что все тайное становится явным. Вдруг шкатулка с папиросами напоминает гостям о таинственном самоубийстве брата Роберта Мартина Кэплена. Вместе с героями спектакля зрителям предстоит выяснить, почему застрелился Мартин.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет. Стоимость билетов составляет от 500 до 2 000 рублей.

Напомним, актёр Андрей Чернышов в феврале 2017 года посещал областную столицу. Тогда он сыграл одну из главных ролей в спектакле «Любовь по понедельникам» и посетил детское отделение Кемеровского кардиоцентра.