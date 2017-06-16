В Кемерове полиция изъяла из магазина партию поддельных наушников

В областном центре сотрудники полиции изъяли из магазина партию поддельных наушников известного американского бренда. В свободной продаже находились 20 экземпляров на общую сумму около 20 тысяч рублей.

«Полицейские установили, что организатором нелегального бизнеса является предприниматель из Новокузнецка. В отношении неё составили протокол по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Женщине грозит штраф в размере от 50 тысяч рублей с конфискацией товара.

Сотрудники правоохранительных органов просят кемеровчан сообщать им о факте нарушения закона в сфере потребительского рынка в случае его обнаружения по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39-07-12, 8-(3842)-39-07-11, 8-(3842)-36-42-04. Анонимность гарантируется.