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В Кемерове полиция нашла пропавших подростков живыми

В Кемерове полиция нашла пропавших подростков живыми

Сейчас устанавливается, где юноши провели последние десять дней.

В Кемерове сотрудники правоохранительных органов нашли подростков, без вести пропавших 8 мая. Полицейские заметили 16-летнего Максима Павлова и 15-летнего Ярослава Гончарова в Кедровке во время работы над другим уголовным делом. Юных кемеровчан доставили в отдел полиции и сообщили законным представителям об их обнаружении.

«Во время розыска полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших детей. Ориентировки на них были направлены не только в территориальные подразделения органов внутренних дел Кемеровской области, но и в другие регионы Российской Федерации, поскольку по одной из версий школьники могли выехать попутным транспортом в Краснодарский край», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас с Максимом и Ярославом работает инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают, где юноши провели последние 10 дней, пока их искали.

Напомним, 8 мая из кемеровского социально-реабилитационный центра самовольно ушли два подростка. Спустя некоторое время их законные представители обратились в полицию за помощью. Самостоятельно найти ребят они не смогли.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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