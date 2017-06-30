В Кемерове полиция поймала мужчину, совершавшего кражи на местном кладбище

В Кемерове сотрудники полиции раскрыли серию краж, совершённых на местном кладбище. По подозрению в совершении преступлений задержали ранее неоднократно судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина обворовывал посетителей кладбища, которые приходили на места захоронения своих близких.

«В полицию за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что пока убирала мусор на могиле родственника, неизвестный похитил оставленную ею без присмотра женскую сумку, в которой находились деньги в сумме 1 000 рублей и мобильник. Общий ущерб составил около 20 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Позднее полицейские установили, что подозреваемый причастен и к другим кражам. В одном из случаев он украл банковскую карту из оставленного открытым на парковке автомобиля, после чего снял с неё 20 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.