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В Кемерове полностью завершили работы по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В Кемерове полностью завершили работы по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В рамках проекта специалисты отремонтировали более 61 километра дорог.

В столице Кузбасса на 100% завершены все работы в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году на 34 участках городских улиц специалисты уложили новый щебёночно-мастичный асфальтобетон. Также в этом году отремонтировали в том числе улицы, связывающие городские районы и места, где часто происходят аварии.

«Отремонтировать удалось свыше 61 км дорог, таким образом 43% асфальтного полотна приведено в нормативное состояние. Благодаря развитию дорожной инфраструктуры снизилось количество ДТП и мест их концентрации с 24 до 17», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

По приоритетному проекту в областном центре установили почти три километра пешеходных ограждений, пять новых светофоров и восемь камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также в областном центре появилось более 1500 новых дорожных знаков и пять остановок общественного транспорта.

В настоящее время уже составлен план ремонта дорог и других городских объектов на 2018 год по проекту «Безопасные и качественные дороги», который предоставят для защиты в Министерстве транспорта.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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