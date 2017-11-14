В Кемерове после капремонта запустили левобережные очистные сооружения канализации

14 ноября в Кемерове запустили первую очередь левобережных очистных сооружений водоотведения. В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Владимир Чернов, начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, глава столицы Кузбасса Илья Середюк. Ранее Сибдепо сообщал, что на реконструкцию объекта направили 280 млн рублей.

«Проведённая работа позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений до 175 тыс. куб. м в сутки, повысит эффективность очистки сточных вод по основным показателям и будет способствовать дальнейшему развитию города на ближайшие 15-20 лет», – рассказали в пресс-службе областной администрации.

Решение о реконструкции объекта приняли ещё в 2014 году. Отмечается, что 80% приобретённого оборудования пришлось на российское производство.