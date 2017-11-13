В Кемерове после капремонта запустят очистные сооружения городской канализации

Во вторник, 14 ноября, в областном центре состоится масштабный запуск на очистных сооружениях городских канализаций. Данный объект находился на реконструкции с 2014 года. Новые сооружения биологической очистки 1-й очереди городских Левобережных очистных сооружения построены с учётом всех санитарных требований. Этап реконструкции длился 3,5 года, сообщили в ОАО «СКЭК».

На реконструкцию очистных сооружений было направлено 280 млн рублей. Запуск отремонтированной очереди позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений до 175 тысяч кубических метров в сутки. Также повысится эффективность очистных сточных вод, что улучшит экологическую обстановку в городе.

Кемерово стал одним из первых городов в Сибири, где будут очищать сточные воды с использованием современных технологий.