В Кемерове после ремонта откроют детский сад с протекавшей крышей

В 2018 году мэр Кемерова пообещал открыть на территории детсада новую спортивную площадку.

9 октября в Кировском районе столицы Кузбасса откроют после ремонта детский сад №103. В конце сентября его закрыли из-за протекавшей крыши и повреждения потолка и стен.

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В детском саду некачественно сделали ремонт кровли. Из-за этого вода проникала в группы, на втором этаже здания влага повредила 120 квадратных метров потолка и 50 квадратных метров стен.

«Выехал на место, чтобы разобраться в ситуации, вызвал ответственных за управление. Потребовал, чтобы ремонт кровли завершили в течение суток, а восстановительные работы – до 6 октября. К подрядчику будут применены штрафные санкции. Рассмотрим вопрос о внесении его в перечень недобросовестных поставщиков», – написал на своей странице в социальных сетях мэр Кемерова Илья Середюк.

6 октября глава города проверил выполненные работы. В группе и раздевалке детского сада установили подвесной потолок, новые светильники. 9 октября в детский сад вернутся дети.

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Также Илья Середюк отметил, что для лабораторных анализов 13 октября возьмут пробы воды из бассейна. При положительном результате бассейн начнёт функционировать 17 октября. В 2018 году на территории детского сада глава города пообещал установить новую спортивную площадку.