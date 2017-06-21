В Кемерове появилась новая детская площадка за 800 тысяч рублей
Игровой комплекс установили в парке Победы имени Георгия Жукова.
В столице Кузбасса появилась новая игровая площадка. В детский комплекс входят 14 элементов. На их создание потратили 800 тысяч рублей.
Качалка-балансир, качели, спортивный комплекс, теннисный стол и мини-карусель установили в парке Победы имени Георгия Жукова.
«Все элементы выполнены в яркой цветовой гамме из безопасных материалов», – отметили в пресс-службе областной администрации.
Открытие детской площадки прошло в торжественной обстановке. Перед юными кемеровчанами с вокальными и хореографическими номерами выступили воспитанники центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной. Также для детей организовали конкурсы, викторины и спортивные эстафеты.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.