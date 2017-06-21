Культура
Кузбасс
В Кемерове появилась новая детская площадка за 800 тысяч рублей

В Кемерове появилась новая детская площадка за 800 тысяч рублей

Игровой комплекс установили в парке Победы имени Георгия Жукова.

В столице Кузбасса появилась новая игровая площадка. В детский комплекс входят 14 элементов. На их создание потратили 800 тысяч рублей.

Качалка-балансир, качели, спортивный комплекс, теннисный стол и мини-карусель установили в парке Победы имени Георгия Жукова.

«Все элементы выполнены в яркой цветовой гамме из безопасных материалов», – отметили в пресс-службе областной администрации.

Открытие детской площадки прошло в торжественной обстановке. Перед юными кемеровчанами с вокальными и хореографическими номерами выступили воспитанники центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной. Также для детей организовали конкурсы, викторины и спортивные эстафеты.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Толкай и катись: рейтинг площадок для катания в Кемерове

Сибдепо выбрал лучшие площадки для катания в городе
Чтиво

Счастье в километрах: Александр Капер — о забеге из Москвы в Пекин

Российский ультрамарафонец рассказал о счастье, кузбасских дорогах и красоте России
Чтиво

Как правильно выбрать велосипед

Сибдепо разбирался в тонкостях выбора двухколёсного транспорта
Фоторепортажи

«Город 312» в регионе 42: как кемеровчане праздновали День города

Большой фоторепортаж с празднования Дня города

Сегодня в Кемерове

Популярное