В Кемерове появится первый в городе активити-парк

В кемеровском ТРК «Зимняя Вишня» в начале ноября появится первый в городе активити-парк «Круча». Он будет располагаться на четвёртом этаже, в детской зоне.

«Парк рассчитан на детей от восьми лет, — рассказали Сибдепо представители торгового комплекса. – Однако верхней возрастной границы мы не ставим. Активити-парк будет интересен и взрослым, это будет по-настоящему семейный комплекс. «Круча» — это место, где дети забывают счет времени, а взрослые становятся детьми».

В парке «Круча» будут располагаться батуты, верёвочная трасса, скалодром и первый в городе захватывающий ниндзя-квест.

Представители ТРК «Зимняя Вишня» отметили, что в день открытия пройдут спортивные состязания, эстафеты, шоу гигантских мыльных пузырей, розыгрыши с подарками, главный из которых – годовой абонемент в активити-парк. На празднике в честь открытия кемеровчанам подарят хорошее настроение и яркие эмоции.

Точная дата открытия пока не разглашается.